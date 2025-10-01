Șoc în Buzău: o farmacistă, atacată cu cuțitul de amantul ei ziua în amiaza mare

Șoc la Buzău: o farmacistă, atacată cu cuțitul de amantul ei în plină stradă. Foto ilustrativ
Un episod cutremurător a tulburat liniștea localității Săgeata, din județul Buzău, unde o poveste de iubire secretă s-a transformat într-o dramă. O farmacistă, implicată de trei ani într-o relație extraconjugală cu un bărbat, a ajuns pe patul de spital după ce a fost atacată chiar în fața locului de muncă.

Agresorul, un localnic de 44 de ani, nu era străin de problemele cu legea. În 2005, acesta fusese condamnat pentru înșelăciune, însă părea să fi trecut peste episod. Legătura sa cu farmacista a devenit însă obsesivă, iar gelozia l-a împins la un gest extrem.

Atac în fața farmaciei 

Miercuri dimineață, bărbatul a mers la farmacie, locul unde lucra femeia. Cei doi au purtat o discuție tensionată în mașină, moment în care el a scos un cuțit și a înjunghiat-o. Rănită și în stare de șoc, victima a fugit în farmacie, încercând să se salveze.

Martorii aflați în zonă au privit îngroziți scena și au alertat autoritățile. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe atacator în apropierea farmaciei. Surprinzător, acesta nu a fugit și nu a încercat să ascundă fapta.

Arestat pe loc și dus la audieri

Agenții l-au încătușat imediat pe bărbat, care rămăsese în apropierea locului faptei, nepăsător la agresiunea comisă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Farmacista a ajuns cu răni grave la spital, iar el oferă acum explicații anchetatorilor.

