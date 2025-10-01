Agresorul, un localnic de 44 de ani, nu era străin de problemele cu legea. În 2005, acesta fusese condamnat pentru înșelăciune, însă părea să fi trecut peste episod. Legătura sa cu farmacista a devenit însă obsesivă, iar gelozia l-a împins la un gest extrem.

Atac în fața farmaciei

Miercuri dimineață, bărbatul a mers la farmacie, locul unde lucra femeia. Cei doi au purtat o discuție tensionată în mașină, moment în care el a scos un cuțit și a înjunghiat-o. Rănită și în stare de șoc, victima a fugit în farmacie, încercând să se salveze.

Martorii aflați în zonă au privit îngroziți scena și au alertat autoritățile. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului și l-au găsit pe atacator în apropierea farmaciei. Surprinzător, acesta nu a fugit și nu a încercat să ascundă fapta.

Arestat pe loc și dus la audieri

Agenții l-au încătușat imediat pe bărbat, care rămăsese în apropierea locului faptei, nepăsător la agresiunea comisă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Farmacista a ajuns cu răni grave la spital, iar el oferă acum explicații anchetatorilor.

