Ce au anunțat anchetatorii?

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a transmis că, în urma probatoriului administrat de procuror împreună cu polițiștii judiciariști, s-a stabilit că bărbatul a lansat amenințări cu acte de violență la adresa unui organ de cercetare penală în trei rânduri: pe 3, 11 și 13 septembrie 2025.

După reținerea sa inițială, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Craiova, care a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Autoritățile subliniază că astfel de fapte, îndreptate împotriva oamenilor legii, sunt tratate cu maximă seriozitate și pot atrage pedepse severe.