„Copilul meu a ieșit la poartă și s-a apucat de plâns: "Mamă, hai să luăm ghiozdanul, eu în școală nu mai vin". Doamna de serviciu, azi, pe mine și pe Busu, un alt copilaș, ne-a agresat: "Te omor, te strâng de gât" – foarte multe amenințări”, a declarat mama copilului, referindu-se la dezvăluirile cutremurătoare făcute de fiul său.

Femeia a mers la școală să ceară explicații, dar a avut parte de un "tratament" aproape similar cu cel trăit de fiul său din partea femeii de serviciu.

„Ori mă aștepta, ori era întâmplător acolo. Vorbea foarte urât. M-a agresat verbal, mi-a băgat mâna în gât, m-a izbit cu ușa. Am numai vânătăi. Se vede și pe înregistrare tot ce spun. Apoi am fost lovită și cu palma”, a povestit femeia.

Mama minorului spune că acesta ar mai fi fost lovit și în trecut de îngrijotoare, însă aceasta susținut că băiatul s-ar fi lovit din greșeală.

„Va fi întocmit un raport, iar în funcție de acesta vom decide dacă e cazul ca Inspectoratul să intervină sau dacă lucrurile se pot rezolva în interiorul școlii”, a declarat Andrei Huiban, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Cazul a intrat și în atenția oamenilor legii.

„A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, fiind efectuate cercetări, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale", a transmis Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.

Pe perioada anchetei, femeia de serviciu a fost mutată de la școala unde a avut loc incidentul.