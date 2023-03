Marina Balmașeva și-a părăsit soțul pentru a se căsători cu fiul ei vitreg, Vladimir „Vova” Shavirin, în ciuda diferenței de vârstă dintre cei doi. Marina are 37 de ani, iar Vladimir 23.

Bloggerul rus și-a cunoscut soțul încă de la vârsta de șapte ani. Anterior, ea a fost căsătorită cu tatăl lui Vladimir, Alexey Shavirin, 47 de ani, care acum are grijă de cei cinci copii adoptați ai lor. Rusoaica a divorțat de fostul ei soț după ce au fost împreună timp de 10 ani.

Femeia spune că cel de-al doilea soț are „cei mai fermecători ochi albaștri din lume”, dar dar îl ceartă pe rețelele de socializare pentru că este „neîndemânatic” când împinge căruciorul fiicei lor și pentru că nu reușește să își păstreze un loc de muncă bine plătit în regiunea Krasnodar, aproape de Ucraina, unde războiul face ravagii.

Ea explică clar că îl sprijină din câștigurile ei din rețelele sociale, mai degrabă decât să-i permită să facă o muncă banală de birou.

Aceasta nu este îngrijorată de faptul că Vladimir Shavyrin va fi recrutat pentru războiul din Ucraina, deoarece are o scutire medicală în cazul unei convocări, relatează Daily Star.

Cum vorbește rusoaica despre fosta ei căsnicie

Marina a spus că în căsătoria anterioară „nu trăia, ci se prefăcea”.

„Am regretat că am distrus familia? Atât da, cât și nu. Am vrut să mă întorc la fostul meu? Nu”, a povestit ea. „Mi-a fost rușine că am ucis stabilitatea «mamei și a tatălui»”.

După ce și-a dezvăluit relația, mulţi au încurajat-o să facă operaţii estetice ca să fie mereu tânără, însă femeia a declarat că nu vrea să pară mai mult decât este.

„Atât de mulți oameni îmi spun să mă machiez - să îmi fac gene... din cauză că soțul meu este mai tânăr. Dar el s-a îndrăgostit de mine cu toate cicatricile mele, celulita, pielea și personalitatea mea excesivă. Iar eu nu vreau să par mai bună decât sunt”, a declarat ea.

Ea a povestit, de asemenea, cum a insistat asupra unui contract prenupțial pentru a-și păstra toți banii și bunurile în cazul unui divorț de noul ei soț.

Femeia și tatăl lui Vladimir au avut cinci copii adoptați, dar ea refuză să vorbească despre ei.

Ce zice fostul soț despre întreaga situație

Alexey - despre care se crede că îi crește singur - a acuzat-o că l-a sedus pe băiatul ei când a venit acasă de la Universitate.

„Mi-a sedus fiul... Nu avusese o prietenă înainte de ea. Nu se sfiau să facă sex în timp ce eu eram acasă. Aș fi iertat-o dacă nu ar fi fost fiul meu..... Fugea spre patul fiului meu din dormitorul nostru când eu dormeam. După aceea se întorcea și se culca în pat cu mine ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a mărturisit Alexey.