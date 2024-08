Horoscopul zilei, joi 15 august 2024. Mergem inainte in forta, fie ca e bine sau rau! Luna pasionala in Sagetator se armonizeaza atat cu Soarele in Leu, cat sii cu Chiron in Berbec, formand un trigon puternic in semne de foc. Apoi, Luna formeaza o cuadratura cu Neptun, ceea ce ar putea necesita sa incetinim sii sa reflectam asupra anxietatilor care apar, oricat de neinsemnate ar parea.