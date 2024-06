Ce a transmis celebrul medic nutriționist - Mihaela Bilic

„În weekend a fost și Ziua Internațională a Copilului și Ziua Internațională a Laptelui. În contextul lactatelor, confirm că le mănânc și după ce au expirat. De asemenea, le cumpăr din frigiderul cu preț redus/vânzare accelerată. Așa arată frigiderul meu”, a scris Dr. Bilic, însoțindu-și mesajul cu o fotografie.

Postarea Dr. Bilic a fost apreciată de sute de oameni, mulți confirmând că și ei consumă produse lactate după data de expirare. Un utilizator a scris: „În Franța am urmărit un documentar care arată că iaurtul se poate consuma fără probleme, fără schimbări de gust sau consistență, chiar și la trei săptămâni după data înscrisă pe ambalaj.”

Altcineva a adăugat: „Consider că orice derivat al laptelui poate fi consumat după termenul de garanție, în funcție de producător. Totuși, laptele expiră la data menționată.”

Un alt cititor a împărtășit: „Și eu folosesc kefir, iaurt, brânză cu termen depășit cu multe zile... Confirm că sunt la fel de gustoase.”

Cât de important este termenul de valabilitate

Un alt urmăritor a subliniat: „Pe toate ambalajele scrie clar <Best before>, adică <cel mai bun înainte de...>. Dacă scrie <A nu se consuma după data de...> e altă treabă. Deci, lumea să nu mai fie isterică și să îndrăznească să cumpere alimente după data scrisă pe ambalaj.”

Într-o postare mai veche, Dr. Bilic a afirmat că iaurtul expirat nu trebuie aruncat.

„Iaurtul poate fi consumat în siguranță dacă este păstrat nedeschis în frigider. Am trecut de la <data limită de consum> la <recomandat a se consuma înainte de> pentru a ajuta la reducerea risipei de alimente. Aciditatea iaurtului asigură o conservare naturală și vrem să încurajăm cumpărătorii să-și folosească simțurile în privința calității iaurtului, chiar dacă acesta a depășit termenul maxim”, a explicat Nick Cornwell, șeful departamentului tehnic alimentar la retailerul britanic COOP.

Ce beneficii are iaurtul fermentat

Testele arată că iaurtul este sigur pentru consum încă trei săptămâni după data de expirare, singura modificare fiind gustul mai acrișor. În plus, iaurtul fermentat are un efect probiotic accentuat, conținând mai multe colonii de lactobacili benefice pentru sănătate.

„De dragul siguranței alimentare, am ajuns să sterilizăm excesiv mâncarea, unde corpul nostru are nevoie de hrană vie și de bacterii benefice pentru a-și reîntregi flora intestinală. Există mucegaiuri nobile, iar contactul cu bacteriile ne dezvoltă imunitatea. În plus, produsele care fermentează și ajung să fie stricate sunt dovada că nu sunt ultra procesate și pline de conservanți”, a concluzionat Dr. Mihaela Bilic.