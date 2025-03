Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, miercuri 19 martie 2025. A face din tantar armasar ar putea provoca tulburari in relatii. Problema nu este ca aceste aspecte nu sunt importante, ci pur si simplu ca nu este necesar sa ne distrugem conexiunile pentru a le aborda. Un context mai amplu intra in joc pe masura ce Luna trece din Scorpion (si opozitia sa cu Uranus) in Sagetator, semnul semnificatiilor profunde. Aceasta licarire de intelegere a unor sentimente devine si mai stralucitoare atunci cand Soarele iluminator si Neptunul spiritual se unesc in Pesti.