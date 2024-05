În interval de un an, serviciile poştale s-au scumpit cu 26,25%, detergenţii cu 25,64%, iar medicamentele cu 23,86%, arată INS.



Și mărfurile alimentare s-au scumpit, în medie, cu 2,07% comparativ cu aprilie 2023. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la conservele din fructe (10,78%), alte produse alimentare (9,64%) şi carne de bovine (9,25%).



Ieftiniri au fost consemnate la făină (-30,34%), produse de morărit (-29,29%) şi la mălai (-27,99%).



Faţă de luna martie 2024, cel mai mult s-au scumpit margarina (4,27%), cartofii (2,49%) şi citricele şi alte fructe meridionale (1,97%).



Pe de altă parte, mălaiul a fost mai ieftin cu 1,41%, în aprilie 2024 faţă de luna anterioară, ouăle cu 1,06% şi untul cu 0,9%.



DETERGENȚII ȘI MEDICAMENTELE, O POVARĂ PENTRU ROMÂNII SĂRACI



La capitolul mărfuri nealimentare, în intervalul aprilie 2023-aprilie 2024, cel mai mult s-au scumpit detergenţii, cu 25,64%, medicamentele, cu 23,86%, şi articolele medicale 20,68%.



În schimb, gazele naturale s-au ieftinit cu circa 10% mai puţin, iar electricitatea cu 3,08%, iar cea termică a consemnat o scădere a preţului de 0,9%.



În schimb, energia termică s-a scumpit de la o lună la alta, din martie în aprilie 2024, dar balanța a fost echilibrată de faptul că atât gazele naturale, cât și energia electrică s-au ieftini, cu 10,79% şi, respectiv, 4,15%.



În ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru serviciile poştale cu 26,25%, apă, canal şi salubritate - plus 16,49%, şi serviciile de îngrijire medicală, cu 13,67%. La această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.



Pe ansamblu, rata anuală a inflaţiei a coborât în aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% în martie.