„Ca Napoleon, care a mobilizat aproape toată Europa împotriva Imperiului rus, ca Hitler, care a mobilizat, capturat și adunat majoritatea țărilor europene și le-a întors împotriva Uniunii Sovietice, acum Statele Unite au format o coaliție cu aproape toți europenii. Folosesc Ucraina, care duce un război împotriva țării noastre. Scopul este același, de a găsi o soluție finală împotriva problemei rusești”, a spus Serghei Lavrov.

Serghei Lavrov a mai susținut că războiul se va sfârși într-o zi, însă urmările sunt incerte.

„Într-o zi războiul se va termina, noi vom apăra oricum adevărul. Nu îmi pot imagina cum vom trăi în continuare. Totul va depinde de ce concluzii va trage Europa”, a mai spus ministrul de Externe.

Totodată, acesta a susținut că o întâlnire între șefii agențiilor de informații din Rusia și din SUA a fost utilă, deși nu a adus niciun progres. Serghei Narîșkin, directorul rus al Serviciului de Informații Externe, și William Burns, directorul CIA, s-au întâlnit la sediul Organizației Naționale de Informații din Turcia pe 14 noiembrie. Serghei a acuzat din nou că Washingtonul a fost cel care a întrerupt dialogul.

