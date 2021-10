„Noi sesizăm autoritățile în nenumărate rânduri plângeri penale. Dacă domnul Cîțu nu comandă dosare penale, nimeni nu se sesizează. Am avut experiența nefastă a Maternitatea Giulești, am avut spitalul Balș, cel de la Piatra Neamț. Cîți oameni mai trebuie să moară ca să aducem profesioniști. Clasa politică a distrus tot sistemul de săntate. Este inadmisibil. Ce o sa cercetați, domnule Bode? Cât s-a cercetat la Balș, unde încă sunt distruse saloanele și nu sunt folosite. Ce s-a cercetat la Piatra Neamț? Cum este posibil să avem o așa înghesuială. Iohannis ar fi putut să schimbe tot ce se întâmplă acum, dar nu vrea. Ei sunt agenți ai unor țări străine, ei reprezintă interesele Germaniei sau Franței. Au dat afară pacienții de la Spitalul Sfântul Ioan în miez de noapte, indiferent că sunt operați. La fel ca la Spitalul Foișor, când după o lună s-a schimbat ministrul Sănătății și s-a revenit. Oamenii aceia au rămas cu sechele. Statul sunt ei, nu suntem noi. Dacă au ușuat, trebuie să plece! Prima demisie ar trebuie să fie a lui Iohannis, apoi tot guvernul Cîțu. Cum sunt explicați 26.500 de decese oficial din cauza Covid, când, în realitate sunt doar 227, restul trecut decedați doar pe un protocol. Avem un stat criminal. Statul sunt ei, acești criminali aflați la conducerea țării. Voi intra mândră în închisoare susținând poporul român. Toți trebuie reținuți și încarcerați pe pedeapsa maximă. Aici este vorba de omor calificat. Discutăm despre o vină în administrare care aparține celor de la conducre, dar e și o culpă a poporului. I-am lăsat, niciodată nu i-am admonestat. Nu am dus protestele mai departe ca să vadaă că ne pasă și nu-i lăsăm. Există o asuprire a poporului român. O mare parte dintre managerii de spital sunt puși pentru a facilita afacerile politicienilor, cu măști medicamente și altele. Câștigurile care se duc în casele și mașinile politicienilor și în campaniile electorale ale partidelor.

Pacienții sunt îndreptați către spitalele private, uitați-vă cine este în spatele acestora. De aceea se dau legi cu deidcație. Pacienții nu au fost primiți la stat, iar 80% dintre bolanvii de cancer nu au avut parte de tratament oncologic și au decedat. Este crimă impotriva umanității”, conchide senatoarea Diana Șoșoacă.