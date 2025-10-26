Ce a transmis Anca Alexandrescu?

„Îmi pare foarte rău să asist la tot ceea ce se întâmplă acum. Zecile de mii de oameni care au venit să se bucure de această construcție măreață, care în sfârșit a prins contur după peste 140 de ani. O dorință veche a poporului român, o dorință care, iată, a fost împlinită. Este de necontestat că este o realizare extrem de importantă pentru poporul român, însă ceea ce se întâmplă acolo... faptul că cetățenii, din banii cărora s-a construit acest locaș de cult, stau la gard, iar în interior sunt toți hoții României... care au distrus România de 35 de ani... este inadmisibil.”, a declarat Anca Alexandrescu.

„Florian Coldea se află în interior. Întâmplarea face să știu cum s-au făcut invitațiile. A fost extrem de strict. O listă agreată și aprobată de la cel mai înalt nivel al Bisericii Ortodoxe Române... pe criteriul că cei care au contribuit cu bani și care au susținut construcția catedralei au primit invitații. Acești bani sunt din munca și sudoarea poporului român. Cei care stau astăzi la gard, iar în interior sunt toți hoții, în frunte cu Florian Coldea... care n-a făcut altceva decât să vândă România și să distrugă vieți.

Credința și dreptatea poporului român

Uitându-mă în Biblie, zilele acestea, pentru că evident mă pregătesc pentru emisiunea de diseară... am găsit un citat care cred că se potrivește extrem de bine cu ceea ce se întâmplă astăzi: „Ajuns în templu, Iisus a curățat curtea de negustori și schimbători de bani, afirmând că aceasta trebuie să fie o casă de rugăciune, nu o peșteră de tâlhari.” Asta se întâmplă astăzi, acolo, din păcate. Cei care au dat invitații unor astfel de persoane, din păcate, au făcut pact cu Diavolul. Credința este în suflet și credința poporului român este uriașă. Sunt convinsă că doar prin credință, poporul acesta va putea fi mântuit.

Însuși titlul acestei catedrale, Catedrala Mântuirii Neamului, ar fi trebuit să-i îndemne pe cei care au făcut invitațiile... ca în interior să fie oamenii obișnuiți, oamenii simpli, iar cei care au contribuit de-a lungul timpului, în calitate de șef de stat, în calitate de șef de guvern, de diverse instituții, ar fi trebuit să stea afară la gard și să se smerească. Aceasta era dreptatea. Repet, e o realizare extraordinară pentru România, pentru credincioșii din România, însă este inadmisibil ca oamenii care și-au dorit să vină să se bucure de această mândrețe de catedrală, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume, sunt ținuți la gard, în frig... iar mai marii poporului sunt însoțiți de bodyguarzi, departe de ochii lumii și de frică, probabil, de cetățeni, sunt izolați.

Vreau să mai spun un singur lucru: Nicușor Dan se află printre cei care au tăiat bani de la catedrală, nu a dat bani la catedrală, atunci când a fost primar al Capitalei... dând vina pe cei de la departamentul din Primăria Capitalei care se ocupau cu acest lucru. Așa că era ultimul om care azi ar fi trebuit să participe acolo,”a mărturisit Anca Alexandrescu.