Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a criticat modul în care echipa lui Bolojan gestionează resursele și personalul și despre decizii care îi afectează pe cei din subordine.

„Și acum ultimele noutăți. Spuneam acum două zile că Bolojan caută locuri de parcare pentru mașini în curtea guvernului, pentru că evident totul este în administrarea RAPPS și pentru că efectiv și-a bătut joc de cei de la RAPPS și are de fapt o obsesie pe RAPPS încă din 2007 când a fost șef la Secretariatul general al Guvernului. Voi vorbi eu despre lucrurile acestea foarte curând.

A pornit în război cu RAPPS și bineînțeles că instituția care dorește să câștige bani în interesul unei instituții de stat i-a spus „ok, vă dăm locurile de parcare în curte dar plătiți”. Ilie Bolojan nu vrea să plătească pentru asta, și atunci a trimis o hârtie către Aeroportul Otopeni prin care li se cere ca în plus față de acele permise pentru 3 ore de staționare pe care le au deja mașinile de la guvern, să li se permită să staționeze pe timp îndelungat. Adică vrea să parcheze acele mașini autoutilitare la aeroportul Otopeni. Nu-mi dau seama cum va funcționa lucrul acesta. Adică le lasă la Otopeni și merg pe jos până la Palatul Victoria, merg cu transportul în comun, asta pentru că a dat afară și șoferii.

Dar mai e încă ceva foarte interesant. Știu foarte sigur că Secretariatul General al Guvernului a oferit Cancelariei Primului Ministru niște mașini pe care să le folosească gratuit. Și au refuzat acest lucru. Mai este încă o problemă pe care o știu tot din interiorul palatului Victoria. Este foarte clar că pentru fiecare mașină proprietatea instituției se face o foaie de parcurs, care trebuie să fie semnată de un responsabil, cu numărul de kilometri, ca sa se poata deconta benzina, motorina, reparațiile si tot ceea ce trebuie.

Nimeni din palatul Victoria nu dorește să semneze aceste foi de parcurs. De ce? Pentru că mașinile pe care le-au cumpărat domnul Bolojan și domnul Jurcă de la un prieten de-al domnului Jurcă în leasing, sunt mașini autoutilitare, adică ele sunt pentru cărat marfă. Este foarte clar că nimeni nu poate să își asume să semneze numărul de kilometri când ele nu sunt folosite pentru destinația lor.

Vă spun că sunt oameni de la controlul financiar din guvern care au plecat pentru că sunt puși să semneze acte ilegale la guvern, li se spune în față. Oamenii încep să plece de acolo pentru că ei spun „pai ce facem, noi semnăm, ei pelacă și noi rămânem să dăm cu subsemnatul”.

Oamenii usor usor incep sa plece și eu sunt convinsă că după ce va pleca, și nu mai are mult timp până pleacă domnul Bolojan de acolo, corpul de control va scoate la suprafață mizeriile pe care domnul Bolojan le face împreună cu echipa sa, pentru ca el și echipa sa, domnul Jurcă, și mai e un domn pe care l-a adus de la Oradea, domnul Raul Godin, o să îl studiez eu pe domnul Godin foarte curând, toți au mașini și șofer. Restul, fraierii, trebuie să își conducă mașinile singuri. Cine nu are carnet, să se descurce să meargă pe jos, nu contează că ei lucrază pentru protocolul guvernului sau pentru alte departamente.

V-am spus și că a închis ușile în guvern. Oamenii ca să treacă dintr-o parte în alta a clădirii trebuie să iasă pe afară, să ocolească ca să poată să ajungă în corpul celălalt dacă au nevoie de mers.

Omul se duce, controlează, se duce la bucătărie, ca să înțelegeți, el nu are întâlniri oficiale, nu are program, stă toată ziua degeaba închis în birou acolo cu echipa lui, cu doamna care a venit de la Poșta Română, pupila domnului Burduja, că am auzit că este o foarte apropiată de domnul Burduja, doamna care este șef de cabinet, doamna Smărăndița, care spune că adaosul comercial la Palatul Victoria la bufet trebuie să fie de 1% ca la Palatul regal din Marea Britanie.

Deci nu are activitate, nu are întâlniri, nu face absolut nimic și se plimbă prin Palatul Victoria și îi controlează pe oameni. Ca să înțelegeți cu ce se ocupă”, a spus Anca Alexandrescu într-o intervenție la Realitatea Plus.

