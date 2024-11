„Ne focusam in momentul asta pe o problema mult mai importanta. E vorba despre incrierile noi a acelor pensionari care au aplicat pt pensie incepand cu data de 1 septembrie. Cel mai important este sa reusim sa emitem decizii noi pentru pensionarii care au aplicat pentru pensie.

Am facut un grup de lucru la nivelul casei nationale de pensii cu cei mai buni specialisti din teritoriu la care s-au adaugat specialistii casei nationale și cei de la firma care asigura mententata sistemului. Reusim sa finalizam acest proces de testare astfel incat sa incepem deja din luna nioiembrie sa emitem aceste decizii catre pensionari. Vor primi si plata acestor drepturi in luna decembrie. Drepturile se acorda de la data inregistrarii.

Încercam sa inchidem acest proces de recalculare pentru ca am mai avut un procent de 1% decizii pe care nu le-am trimis fiind dosarele cele mai grele, cele mai complexe. Le-am dat un termen colegilor din teritoriu si in poroportie de peste 98% s-au conformat si avem aceste decizii finalizate, mai avem foarte putin. Mai aveam in jur de 10 mii de decizii la nivel national de transmis catre posta in vederea distribuirii catre beneficiarul final”, a spus Daniel Baciu, la Realitatea PLUS.