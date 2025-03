Scopul acestui proiect de hotărâre a Guvernului este de a reglementa sistemul de evidență a salariaților prin implementarea REGES-ONLINE, care va înlocui complet actualul sistem informatic, astfel cum este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), se arată în nota de fundamentare.

Principalele modificări propuse vizează, între altele:

Digitalizarea completă a procesului de gestionare a datelor privind raporturile de muncă prin eliminarea Revisal și înlocuirea cu REGES-ONLINE, un sistem informatic centralizat și accesibil online, astfel încât angajatorii să nu mai instaleze aplicații locale. Toate operațiunile vor fi realizate printr-un portal web securizat, oferind acces extins pentru Inspecția Muncii, angajatori, salariați și autoritățile competente, asigurându-se realizarea interoperabilității sistemului cu alte baze de date naționale; sporirea securității datelor gestionate în registru prin infrastructură modernă și tehnologii de protecție cibernetică, conform documentului.

Angajatorii au la dispoziție un termen de 6 luni pentru a face tranziția de la Revisal la REGES-ONLINE, iar Procedura de acces în vederea completării, transmiterii și interogării datelor în/din registru se stabilește prin ordin al ministrului muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Executivul va aproba și un proiect de ordonanță de urgență pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

"Prin măsurile propuse prin acest proiect de act normativ se urmărește acordarea de ajutoare sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile prevăzute la secțiunea 4.11.

Ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor pe energia electrică pentru utilizatorii mari consumatori de energie\" din Comunicarea Comisiei Orientări din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie (2022/C 80/01), denumită în continuare Orientările CEEAG. Acest tip de ajutor are ca efect combaterea riscului relocării emisiilor de dioxid de carbon prin sprijinul acordat beneficiarilor de a-și reduce expunerea la acest risc și este justificat din rațiuni de protecție a mediului, întrucât ajutorul urmărește evitarea unei creșteri a emisiilor globale de gaze cu efect de seră, ca urmare a transferării producției în afara Uniunii", conform notei de fundamentare.

Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 578,4 de milioane de euro, iar ajutoarele acordate nu vor depăși 150 de milioane de euro în fiecare an. Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat care poate fi acordat în temeiul prezentei scheme de sprijin este de 200.

Executivul va aproba și un proiect de lege privind desființarea unei judecătorii și a parchetului de pe lângă aceasta. Prin proiect se propune desființarea Judecătoriei Însurăței, județul Brăila, prin eliminarea acesteia din Anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.

În ședința de guvern se va aproba și un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin HG nr. 384/2001.

"Prezentul proiect de act normativ are ca scop modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000, republicată, aprobate prin HG nr. 384/2001, cu modificările și completările ulterioare, în sensul îmbunătățirii aplicării pârghiilor legale necesare pentru desfășurarea acțiunilor de control, în vederea protecției cetățenilor români care se află în căutarea unui loc de muncă în străinătate, precum și pentru preîntâmpinarea cazurilor de trafic de persoane în scop de muncă", potrivit notei de fundamentare.

Va fi aprobat, prin hotărâre, Planul de recrutare a funcționarilor publici și a Planului de promovare în funcții publice de conducere, pentru perioada 2025-2026.

Pe agendă figurează și un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți.

Guvernul va analiza și două proiecte de hotărâri privind stabilirea măsurilor tehnice și a cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data 4 mai 2025.

Printr-un memorandum, Executivul va aproba mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2024 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat.

Va fi aprobat, tot prin memorandum, Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediția a XII-a din anul 2025.