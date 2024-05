Potrivit surselor Realitatea PLUS, saptamana viitoare va avea loc Consiliul National Tripartit la Palatul Victoria, sedinta in care patronatele, sindicatele si premierul Marcel Ciolacu vor stabili modul in care va creste salariul minim, dar si data de la care se va aplica aceasta crestere.

In ultima perioada, patronatele au tras un semnal de alarma si au spus ca nu isi permit aceasta majorare. Practic, acestea au cerut o amanare. Venitul minim brut pe economie ar trebui sa ajunga de la 3.300 de lei la 3.700 de lei.

Aceleași surse spun că săptămâna viitoare va avea loc o ședință și la Ministerul Muncii, prin care va fi stabilit cu exactitate acest mecanism. Reprezentanții instituție vor să fie stabilit un mecanism clar prin care acest venit să crească, să fie raportat la inflație și la productivitatea muncii, astfel încât să fie evitate aceste negocieri.

După majorare, cei 1,8 milioane de români ce încasează venitul minim vor primi în plus doar 138 de lei. Practic, venitul net ajunge la 2.217 lei și știm deja că la minister se lucrează și la această directivă europeană prin care ar trebui să implementăm salariul minim european.