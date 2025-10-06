Stela Popescu și Alexandru Arșinel au creat un cuplu de aur al teatrului de revistă. Au jucat împreună peste 25 de ani și au obținut succese internaționale. Mulți îi considerau soț și soție datorită apropierei lor relații artistice. Octavian Ursulescu, prieten apropiat, spune că dincolo de scenă, fiecare își trăia viața separat:

„Interesant este faptul că, deși alcătuiau un cuplu sudat, de mare popularitate, Stela Popescu și Alexandru Arșinel erau împreună numai pe scenă, nu se vizitau. Participam extrem de des acasă la Stela Popescu și la Mihai „Puiu” Maximilian la ”ședințe” video, vizionând câte 2-3 filme pe seară. Veneau aproape de fiecare dată compozitorul Vasile Veselovschi, muzicianul Nicolae Licareț, vecinul și prietenul Nicolae Apostol (cât ne-a mai ajutat cu benzina în vremurile acelea, fără el nu ne-am fi descurcat!), mai trecea în viteză, doar ca să aducă sau să ia un film, Gică Petrescu, dar Sandu Arșinel – niciodată”.

Vecini și case de vacanță în apropiere

Cei doi actori locuiau și în apropiere, lângă Buftea. Chiar și casele de vacanță la Samurcaș nu i-au apropiat mai mult:

„Stela și Arșinel erau vecini și cu casele de vacanță, la Samurcaș, lângă Buftea, unde actorul obținea în grădina lui o recoltă bunicică de roșii (într-o zi chiar a mers în piață să le vândă, mai mult în glumă, spre uimirea cumpărătorilor, care probabil le-au achiziționat cu autograf!)”.

Prima întâlnire cu Stela Popescu și începutul colaborării

Arșinel își amintea cum a cunoscut-o pe Stela Popescu:

„Ea era studentă la Institutul de Teatru în anul III, eu în primul an. Am cunoscut-o pe malul Borcei, pe malul Dunării, eram la muncă patriotică. Şi a apărut Stela cu fusta ei albastră cu volănaşe şi cu buline mari, roşii. Era ca o apariţie din altă lume. Toată lumea întorcea capul după ea. Era o fată extrem de comunicativă, dar ştia şi să te pună la punct frumos, dacă întindeai coarda mai mult decât trebuia. O fată minunată, o actriţă foarte bună.

Primul spectacol jucat alături de ea a fost greu, plin de emoţie. Erau Stela, Vasilica Tastaman și Margareta Pâslaru, distribuţie de top. A fost un succes care a cimentat realizarea acestui cuplu. Primea votul publicului pentru totdeauna. Se transformase grădina noastră într-o adevărată baricadă de rezistenţă a revistei româneşti. Se spuneau nişte lucruri şi lumea se întreba cum de aveam curajul să le spunem. Puiu avea un condei extraordinar şi prindea anumite pasaje din viaţa noastră socială, extrem de caustic, de critic”.

Ghinionul de la Chișinău

Octavian Ursulescu își amintește și de o experiență neplăcută la un spectacol din Chișinău, unde nu și-a mai recuperat banii:

„Am făcut câteva deplasări cu ei, cu Arșinel la volanul Mercedesului său vechi, una din acestea legându-se de o amintire neplăcută pentru mine, cu una din „țepele” financiare de care am ”beneficiat” la Chișinău. Spectacolele au avut loc la Circul de Stat, din distribuție mai făcând parte, din țara noastră, Gabriel Dorobanțu. Trebuia să evoluăm pe un podium de lemn, așezat deasupra gheții, fiindcă erau programate în acea perioadă reprezentații ale unui teatru pe gheață”, a spus Octavian Ursulescu pentru Click!

Șicanele lui Arșinel

După acel incident, Alexandru Arșinel îl tachina constant pe Ursulescu:

„Vă dați seama cum ne înghețau picioarele, mai ales mie, Stelei și lui Arșinel, pentru că soliștii puteau să se miște de colo-colo. A doua zi, la plecare, după ce am dormit la un hotel al circului ca vai de el, surpriză: conducerea circului (îmi amintesc un nume, Rusu, regizor) ne-a anunțat că n-ar avea toți banii, să împărțim între noi o sumă mai mică, urmând să ne trimită restul la București. Mie mi s-a părut total neelegant, să împărțim ca la tarabă, așa încât le-am propus să le dea gajul integral celorlalți trei și să-mi trimită doar mie la București. Colegii mei au fost firește fericiți, eu am plecat în buzunar cu câțiva lei moldovenești...și cu ăia am rămas! I-am căutat zadarnic ulterior pe directorul și pe regizorul circului, au dispărut, n-au mai răspuns, dar cum nu sunt rău de pagubă mă amuzam de fiecare dată când mă vedeam cu Arșinel, care mă tachina nemilos: „Ei, ți-au trimis cu dobândă banii de la Chișinău?””.

Ultimele apariții pe scenă

Chiar și în ultimele luni, Arșinel nu renunța la scenă:

„Pe scena, atât de dragă lui, în ultima parte a vieții cânta așezat pe un scaun, avea mari probleme cu coloana, și tot acolo a avut loc întâlnirea emoționantă cu tânăra care primise celălalt rinichi la transplantul de la clinica din Cluj-Napoca, căreia Arșinel i-a spus atunci că este, într-un fel, sora lui. Sunt convins că de Acolo, de Sus, Alexandru Arșinel se bucură de parcursul mai mult decât remarcabil al Teatrului de revistă ”Constantin Tănase”, cu spectacole excepționale și cu doi actori conducători minunați, managerul Vasile Muraru și directoarea artistică Valentina Fătu”.

Marea artistă Stela Popescu s-a stins pe 23 noiembrie 2017, iar Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie 2022.

