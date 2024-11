Doug Emhoff este bărbatul din spatele Kamalei Harris. Recent, a fost nevoit să recunoască în fața presei că și-a înșelat prima soție. Cu toate acestea, este căsătorit cu vicepreședinta SUA de 10 ani.

„Ceea ce (oamenii - n.r.) văd cu adevărat este cât de uimitoare va fi Kamala Harris drept președinte. Ei chiar se uită la ea, o văd și se gândesc că de ea au nevoie.

Întotdeauna m-a încurajat. Știe că suntem egali în căsnicie. Și ea mă sprijină la fel de mult cât o susțin eu în public. Suntem acolo unul pentru celălalt și așa ar trebui să arate o relație”, a spus soțul Kamalei Harris în cadrul unui interviu.

Emhoff recunoaște că nu i-a fost ușor să renunțe la ocupația sa anterioară după ce Harris a preluat portofoliul de vicepreședinte. De atunci, s-a implicat activ în promovarea egalității între femei și bărbați și în combaterea antisemitismului.



”A fost o călătorie și nu a fost o tranziție ușoară să trec de la a fi avocat la a fi cel de-Al Doilea Domn în stat. Kamala a fost cea care m-a impulsionat să ies în față și să profit de avantajele poziției. Să fie vicepreședinte fost o oportunitate unică pentru ea. De aceea, am făcut bucuros un pas în spate, am lăsat o carieră pe care o iubeam, care îmi aducea succes și la care eram foarte bun. Atunci când ea câștigă, eu devin Primul Domn și ea următorul președinte, voi continua să fac ce am făcut, să o sprijin ca soț și apoi să susțin Administrația ca Prim Domn. Apoi voi susține această națiune pe care noi doi o iubim atât de mult”, a mai spus Doug Emhoff.

În contrast cu Doug Emhoff, soția lui Donald Trump, Melania, a fost absentă din campania electorală a soțului său. Altădată vânată de paparazzi și contestată pentru aparițiile ei controversate în public, Melania Trump a făcut un pas în spate de această dată și a mers la doar două mitinguri.

Melania Trump a fost fotomodel profesionist. A pozat nud chiar în avionul privat al soțului ei, motiv pentru care a fost criticată atunci când a devenit Primă Doamnă a Statelor Unite.

