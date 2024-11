In urma cu o saptamana, Spania - care a criticat de mai multe ori interventia Israel in fasia Gaza, sau atacurile din Liban, impotriva populatiilor civile - a refuzat sa mai deruleze un contract de armament de mai multe zeci de milioane de dolari in favoarea statului Israel, dupa seria de atacuri impotriva populatiilor civile. Spania a mai denuntat politica agresiva a Israelului in mai multe randuri, dupa atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

La numai cateva zile de la anularea contractului, ca din senin se formeaza nori amenintatori de ploaie, care se transforma rapid intr-o tornada apocaliptica si imediat inepe un potop cu 300 de litri pe mp/pe oră, ceea ce conduce la inundatii masive, cu imagini incredibile, ca si cum un tsunami a lovit zona. Nimic nu ar fi anticipat in urma cu 24 de ore acest potop, ciudat, cu toate ca sistemele meteorologice avansate din satelit ar fi trebuit sa anticipeze.

O a doua chestiune incredibila este ca potopul ar fi fost "prevazut" de un serial popular, in ultimul sau episod difuzat in august, care arata exact ceea ce s-a intamplat la Valcencia cu furtuna DANA, cu precipitatii masive intre 350-400 de litri pe mp/pe oră. Ca si cum cineva, sau ceva, ar fi reprodus in realitate ceea ce aparea ca fictiune in serialul „Breathless”.

Cele doua fapte remarcate mai sus au condus la teorii ale conspiratiei care au devenit virale in mediul online. Spania ar fi fost pedepsita - deci - prin sistemul HAARP de catre industria de armament, care a pierdut zeci de milioane de dolari in urma anularii contractului militar, dar si a faptului ca Spania a facut un apel international ca israelul sa nu mai fie ajutat in actiunile genocidale din Orientul Mijlociu. Asa ca s-a trecut al retaliere, dar, mai mult s-au folosit ca secventele din serialul amintit sa devina realitate - un fel de "semnatura" ca sa fie clar din ce directie vine pedeapsa.

Spania a ținut prima pagină a ziarelor prin opoziția deschisă față de acțiunile recente ale Israelului în Gaza, mergând chiar până la anularea unui contract de apărare. Această decizie nu a fost o poziție politică izolată; ea a urmat unei serii de măsuri luate de guvernul spaniol și, posibil, sub influența regalității.

Din punct de vedere istoric, Spania a menținut o atitudine prudentă în conflictul israeliano-palestinian. Cu toate acestea, având în vedere evenimentele recente din Gaza, guvernul spaniol - probabil cu un sprijin public semnificativ - a făcut un pas înainte pentru a anula un contract de armament profitabil cu Israelul, denunțând în esență rolul acestuia în conflict. Alte țări europene și-au exprimat îngrijorarea cu privire la acțiunile Israelului, dar puține au mers atât de departe ca Spania în a face o declarație atât de directă.

Mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) și-au exprimat îngrijorarea, dar niciuna nu a luat o măsură atât de îndrăzneață precum Spania, prin oprirea sprijinului militar. Această acțiune puternică a ridicat semne de întrebare cu privire la faptul că Spania ar putea fi ținta unor represalii și cu privire la măsura în care alte națiuni ar putea sprijini drepturile omului fără teama unor repercusiuni ascunse.

