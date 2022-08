Secretarul general ONU - Antonio Guterres a cerut crearea unui perimetru demilitarizat în jurul Centralei nucleare și a spus că este nevoie urgent de un acord pentru a „restabili Zaporojie ca obiectiv de infrastructură pur civilă și pentru a asigura siguranța zonei”.

„Orice distrugere, incident potențial la centrala nucleară din Zaporojie ar fi un act sinucigaș”, a avertizat secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski de la Lvov.

Și preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat preocuparea pentru riscurile producerii unui incident la Centrala nucleară ucraineană Zaporojie, aflată sub controlul trupelor ruse.

