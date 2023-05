Potrivit unor surse militare de la Bruxelles, un contingent de aproximativ 700 de soldaţi va fi trimis în Kosovo.



În prezent, în Kosovo sunt staţionaţi 3.800 de militari în cadrul KFOR, forţă aflată sub comandament NATO.



Desfăşurarea \"\"este o măsură preventivă pentru a asigura că KFOR are capabilităţile necesare pentru a menţine securitatea\"\", a declarat comandantul Forţei comune aliate a NATO de la Napoli, amiralul Stuart B. Munsch.



\"\"Violenţele trebuie să înceteze, toate părţile trebuie să dea dovadă de reţinere de la acţiuni care subminează pacea în toate comunităţile din Kosovo\"\", a adăugat Munsch.

La rândul său, secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat: „NATO va lua toate măsurile necesare pentru a menține un mediu sigur și securizat pentru toți cetățenii din Kosovo și va continua să acționeze imparțial, în conformitate cu mandatul nostru al Națiunilor Unite.”

