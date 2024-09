Pensiile a un milion de români vor fi din nou recalculate și se adaugă acele venituri nepermanente de care au beneficiat în perioada activității printre care acordul global, al treisprezecelea salariu, prime, premii sau sporuri.

„Am primit in 2021 veniturile toate realizate. Cand am iesit eu la pensie in anul 2011 nu au vrut sa mi le dea, mi le-au dat in 2021. Acum am venit sa le depun, avem mai multe sporuri, e si o perioada de acord global, mai sunt niste prime”, a spus un pensionar.

Cei care au obținut veniturile suplimentare înainte de anul 2001 trebuie să meargă la angajator, Arhivele Naționale sau la companiile private acolo unde trebuie să suporte și costuri. De exemplu, dacă persoana a lucrat 25 de ani, va plăti cel puțin 2.800 lei pentru o adeverință, asta fără TVA.

În paralel, seniorii continuă să ceară lămuriri pentru marea recalculare.

200.000 de români vor râmâne cu pensiile înghețate după indexarea cu inflația de anul viitor.