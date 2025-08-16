Din primele verificări, polițiștii au stabilit că fetele se aflau într-o stație de tramvai când un bărbat de 39 de ani a venit la ele și a început să le lovească. Poliția a fost sesizată de către una dintre tinerele agresate.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru loviri sau violențe, urmând a fi dispuse măsurile legale.

Avertisment: urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Șocant: Copilă de 14 ani, bătută de părinții supărați că echipa odraslelor lor a pierdut meciul de fotbal