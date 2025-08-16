Scene șocante în Reșița: Două minore, bătute ziua în amiaza mare în stația de tramvai, în timp ce oamenii din jur privesc nepăsători

Două minore, bătute ziua în amiaza mare în stația de tramvai. Foto: Facebook
Scene șocante într-o stație din tramvai din Reșița. Două minore de 13 și 14 ani au fost bătute de un bărbat. 

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că fetele se aflau într-o stație de tramvai când un bărbat de 39 de ani a venit la ele și a început să le lovească. Poliția a fost sesizată de către una dintre tinerele agresate.

Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru loviri sau violențe, urmând a fi dispuse măsurile legale. 

Avertisment: urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

