Crima s-a produs în toiul nopții în localitatea Cenade din județul Alba. O familie a organizat o petrecere cu ocazia Paștelui, însă la un moment dat un conflict violent ar fi izbucnit după ce cei prezenți ar fi consumat alcool.

Adolescentul de 18 ani a început să se certe cu un tânăr de 28 de ani. Pentru a aplana conflictul, un bărbat de 33 de ani care este căsătorit cu mama adolescentului a intervenit. Însă, ea a ajuns să fie zgâriat pe față cu un cuțit chiar de soția sa în vârstă de 36 de ani.

Au intervenit și un bărbat de 47 de ani și un altul de 39. Adolescentul de 18 ani a aruncat cu un cuțit care l-a lovit direct în piept pe bărbatul de 47 de ani.

Tânărul de 28 de ani a fost cel care a alertat autoritățile. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.

Un alt caz halucinant a avut loc și în Giurgiu, unde un bărbat a fost găsit îngropat în curte, iar fratele său l-a acoperit cu paie. Acesta ar fi murit din cauze naturale susțin oamenii.