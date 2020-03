Scenariu sumbru despre COVID-19, în România: Numărul cazurilor de coronavirus ar putea să explodeze

Medicul nu elimină nici scenariul ca secțiile de Terapie Intensivă din țară să fie ocupate până la refuz de pacienți infectați.

Rafila a dat exemplul spitalelor din Lombardia, zonă din Italia foarte afectată de virusul din China.

"Va creste numarul cazurilor de imbolnavire in Romania, pe de o parte datorita faptului ca vor mai ajunge cetatenii din Italia. Unii dintre ei vor fi diagnosticati pozitiv, cu siguranta. Pe de alta parte, avand in vedere ca avem cateva cazuri la care inca nu cunoastem toti contactii, nu este exclus ca unii dintre contactii acestor persoane deja infectate sa faca boala. Capacitatea sectiilor de Terapie intensiva din Lombaria a fost ocupata 99% in doua saptamani. Si la noi ar putea sa evolueze boala cu un numar foarte mare de cazuri, intr-un timp scurt. Acest scenariu nu e imposibil. Tari cu sisteme de sanatate puternice, cum ar fi Franta, inregistreaza peste o mie de cazuri intr-o perioada scurta. Sunt masuri pe care incercam sa le luam la recomandarea OMS", spune Alexandru Rafila.", spune Alexandru Rafila.