Incidentul a izbucnit într-un moment tensionat în care Gueye a început să se certe și să țipe la coechipierii săi din apărare.

După un schimb de replici aprinse cu colegul său Keane, acesta l-a împins, iar Gueye a reacționat agresiv lovindu-l peste față. De asemenea, Gueye l-a strâns de gât și pe alt coleg al său, Jordan Pickford.

Arbitrul a fost foarte aproape și a acordat imediat cartonașul roșu lui Gueye, susținut ulterior și de decizia VAR, considerând că a fost o lovitură clară împotriva unui coechipier.

Chiar și în inferioritate numerică, Everton a reușit să câștige partida cu scorul de 1-0, grație golului marcat în minutul 29 de Kieran Dewsbury-Hall și numeroaselor parade ale portarului Jordan Pickford în repriza a doua.

De menționat că Everton a rămas fără căpitanul Seamus Coleman încă din minutul 10, din cauza unei accidentări.

Această eliminare este una istorică, fiind prima dată după 2008 când un jucător Premier League este eliminat pentru agresarea unui coechipier. Gueye nu mai primise cartonaș roșu într-un meci din Premier League din 2017.

