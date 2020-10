Scandalul de la Sectorul 1 continuă. Daniel Tudorache, la Realitatea PLUS: Ce s-a întâmplat la Biroul Electoral a fost ILEGAL. Vom merge cu noile imagini la Judecătorie 

Sursele apropiate edilului Daniel Tudorache spun ca in noile imagini sunt membri USR care nu ar fi avut dreptul sa fie in sala, dar procurorul le-ar fi permis accesul.

Cei din Biroul Electoral au susținut saptamana trecuta ca totul ar fi decurs conform regulilor.

Scandalul de la Sectorul 1 duce la amânarea validarii alegerilor. Luni, 12 octombrie, a fost a doua amânare. Însă Daniel Tudorache și Clotilde Armand vor ajunge miercuri in fata instantei.

Potrivit rezultatelor finale prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă, Clotilde Armand (USR-PLUS) a câștigat cu 1.004 voturi în fața lui Daniel Tudorache, susținut de PSD. Armand a obținut 40,94% din voturi, iar Tudorache - 39,81%. Asta după ce BES a respins solicitarile de renumărare a voturilor.

Primarul în funcție al Sectorului 1, Daniel Tudorache, a declarat, la Realitatea PLUS, că nu există nicio decizie a Biroului Electoral care să ateste prezența membrilor USR în sala cu buletine de vot, potrivit noilor imagini prezentate de edil.

„Reprezentantul meu nu e in niciuna din acele imagini. Nu este si nu exista o decizie a Biroului Electoral de Sector (BES). Ca cineva sa intre in aceasta sala, trebuie sa fie o decizie a BES. Daca nu o prezintă, este ilegal. (...) Trebuie să fie o decizie votată de toți membri. Președintele (BES - n.red.), care este procuror, nu poate decide cine intră și cine iese, nu are calitatea asta”, a precizat Daniel Tudorache , luni după-amiază, într-o intervenție telefonică, la Realitatea PLUS.

Edilul în funcție a anunțat că probele video depuse deja ca probe în instanță nu ar fi fost analizate.

„Până în ziua de astăzi nimeni nu a vrut să ia în calcul nicio imagine, au spus că e tardiv, nici BEC, nici BES. Singurii sunt cei de la Judecătoria Sectorului 1”, a mai spus acesta și a adăugat: „Ca să intri în acea sală, trebuie să ai o decizie în acest sens. Trebuie să existe o hârtie. Dacă nu există, e ilegal. (...) Tot ce s-a întâmplat în acel Birou Electoral de Sector este ilegal. (...) Este foarte simplu. Daca ne prezintă hârtii cu decizii ale Bioului că au intrat cu mandat e în regula, daca nu prezintă, e o mare problemă”.

Daniel Tudorache a mai anunțat, luni, la Realtiatea PLUS, că alte imagini „sunt la avocatul nostru, care le va prezenta instanței, miercuri, în fața judecătorului”. Imaginile au fost surprinse de camerele de luat vederi din biroul electoral al Sectorului 1 în noaptea în care trebuia definitivată numărătoarea voturilor, adică pe 29 septembrie.

„Celelalte imagini, pe care le mai avem, nu au hârtii în spate, s-a intrat ilegal. Inițial am vizionat (noile imagini - n.red.) Nu au hârtii, totul s-a făcut pe ochi frumoși”, a mai declarat Daniel Tudorache, luni, la Realitatea PLUS.