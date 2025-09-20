La începutul lunii septembrie, compania mamă ArcelorMittal a anunțat că scumpirea energiei electrice, precum și prețurile mai mici ale importurilor din afara Uniunii Europene au făcut imposibilă menținerea unității pe linia de plutire. Ca urmare, 477 de angajați vor fi afectați de închiderea unității, iar o parte dintre aceștia vor fi păstrați temporar pentru protejarea activelor până la dizolvarea entității juridice.

ArcelorMittal Hunedoara oprește temporar producția. Prețurile ridicate la energie, printre problemele care au pus pe butuci gigantul

Primăria a cerut desecretizarea contractului de privatizare, sunt suspiciuni legate de "explorarea fără succes a opțiunilor de preluare"

La scurt timp dup[ acest anunț, Primăria Hunedoara cere desecretizarea contractului de privatizare prin care combinatul a trecut în proprietatea LNM Holdings/ISPAT, actualul ArcelorMittal SA. De asemenea, a solicitat demarea unui amplu audit, cu implicarea Ministerului Finanțelor.

Primăria avertizează că anunțul ArcelorMittal, conform căruia „provocările cu care se confruntă fabrica” nu au permis transferul către alte părți interesate, ridică suspiciuni privind intenția de a dezafecta uzina și de a valorifica activele ca fier vechi, scrie Hunedoreanul.

Investitorii turc au transmis scrisoarea oficială de intenție

Mai multe companii din Turcia și Olanda și-au exprimat dorința de a prelua combinatul de la Hunedoara. Acestea susțin că dispun de fondurile necesare pentru a continua producția și pentru a moderniza liniile tehnologice. Autoritățile locale s-au arătat deschise acestei variante, însă răspunsul ArcelorMittal blochează negocierile și pune sub semnul întrebării soarta a sute de locuri de muncă.

Compania românească S.C. Richter Haus S.R.L., în calitate de partener oficial al grupului internațional format din Belin Mining A.S., Geylan Metal Grup A.S., Nakkas Holding A.S. (Turcia) și GTS Investments B.V. (Olanda), a transmis oficial conducerii ArcelorMittal propunerea de a prelua capacitatea de producție, precum și angajamentul de a realiza noi investiții în modernizare și retehnologizare.

Industria românească se prăbușește. Greii siderurgiei trag obloanele și trimit oamenii în șomaj tehnic

„Uzinele de Fier Hunedoara” funcționează din 1884, transformându-se ulterior în „Combinatul Siderurgic Hunedoara” și „Siderurgica SA”. În 2003, unitatea a fost privatizată și vândută către compania care astăzi anunță închiderea definitivă.