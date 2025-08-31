Combinatul ArcelorMittal din Hunedoara va opri temporar producția, iar angajații vor intra în șomaj tehnic pe durata lunii septembrie. Este a doua întrerupere a activității în acest an, în contextul dificultăților economice și al costurilor ridicate la energie.

Decizia a fost luată de conducerea instituției care susține că lipsa comenzilor, dar mai ales prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri.

Cei aproximativ 500 de angajați ai combinatului siderurgic vor primi 75% din salariul de încadrare.

„Am fost înștiințați de conducere despre trimiterea în șomaj tehnic a angajaților, începând din 5 septembrie până la finalul lunii. Lipsa comenzilor, dar și prețurile ridicate la energie sunt cauzele acestei măsuri. Angajații vor primi 75 la sută din salariul de încadrare”, a declarat Mircea Bordean, președintele Sindicatului Siderurgistul Hunedoara.

Panică în rândul salariaților, mii de oameni riscă să fie concediați. Cel mai mare combinat siderurgic din România, la un pas de faliment

Combinatul Siderurgic Liberty Galați, pe butuci

Combinatul Siderurgic Liberty Galați va intra în șomaj tehnic prin rotație, începând cu 1 septembrie, deși a beneficiat de o finanțare de peste 290 de milioane de euro din partea statului român. Decizia a fost luată de conducerea combinatului din cauza situației financiare extrem de dificile și a datoriilor care depășesc un miliard de euro

Marți, 26 august, angajații au fost informați printr-un email intern ce includea un document intitulat „Șomaj tehnic – informații pentru organizare”. Acesta era adresat șefilor de departament și conținea detalii despre modul în care personalul va fi organizat în perioada următoare, când cea mai mare parte a salariaților va rămâne acasă, în baza unui program de rotație.

Astfel, de la 1 septembrie, angajații combinatului vor lucra doar prin rotație, fiind chemați la muncă pentru a onora comenzile existente sau pentru a se ocupa de activități tehnologice esențiale, precum menținerea siguranței echipamentelor și a liniei de producție.

