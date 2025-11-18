Sursele din presă au dezvăluit că ideea a fost susținută de mai multe partide, dar s-a lovit de opoziția ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

Poziția ministrului Apărării

Moșteanu a respins categoric varianta, repetând în fața liderilor coaliției: „Eu nu sunt de acord să tăiem salariile militarilor cu războiul lângă noi”. Intervenția sa a blocat temporar decizia, urmând ca marți, 18 noiembrie, să aibă loc noi discuții.

Conform surselor, moticul pentru care vocile din coaliție au avansat posibilitatea reducerii salariilor militarilor a fost acela de a transmite un mesaj către primarii nemulțumiți de măsurile guvernului: tăierile se aplică „peste tot”, nu doar la administrația locală.

Tăierea salariilor cu 10%, măsură agreată în coaliție

Kelemen Hunor a declarat miercuri că în coaliţie s-a decis reducerea de 10% în administraţia locală şi centrală, anul 2026 fiind un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau numărul de posturi.

”Noi de la bun început am propus 10% reducere efectivă în administraţia locală, ceea ce ieri s-a decis în coaliţie, înseamnă 10%, şi pentru 2026, 2027. 2026 e un an de tranziţie, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariul sau de a reduce numărul de posturi.

Din 2027 nu mai există această posibilitate, trebuie să fie pe plafonul stabilit pentru fiecare unitate administrativ teritorială. La nivelul administraţiei centrale, reducerea va fi mai mare de 10%, va fi mai suplu şi nu va fi uniform pentru că, vă daţi seama, e o diferenţă uriaşă între ministere.

Sunt unele ministere unde poţi să mergi cu 20%, în alte ministere - educaţie, cultură, n-ai cum să mergi nici cu 10%, că acolo e nevoie de oameni în plus, că nu sunt supra-dimensionate.

Dar în mare, la nivelul aparatului central, va fi 10%”, a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor.

