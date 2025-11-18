PRINCIPALELE DECLARAȚII

Timp de o lună și jumătate nu am avut nicio discuție contradictorie cu președintele României, timp de o lună și jumătate nu mi-a adresat nicio critică legată de activitatea mea sau de declarațiile mele din această perioadă. Am încercat să contribui alături de persoana sa la o dinamizare a activității, benefică pentru buna funcționare a statului român. Azi am aflat că nu mai sunt în echipa președintelui Nicușor Dan. Precizez că aceasta vine din dorința președintelui," a declarat Orban.

Nu mi-a adresat nicio critică, nu mi-a adresat niciun reproș Astăzi am aflat că nu mai sunt în echipa domnului președinte.

Într-un fel această decizie a președintelui – despărțirea vine din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate – într-o singură discuție cu oarecare nivel de contradicție, cu privire la folosirea imaginii președintelui într-o campanie electorală.

Nu regret această declarație.

Personal înțeleg decizia președintelui, m-ar fi bucurat să înțeleg alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că mi se pare un fleac această declarație, în apărarea președintelui. Nu am manifestat public nicio preferință la Primărie.

Voi continua colaborarea cu Nicușor Dan, mă simt obligat în fața românilor pe care i-am îndemnat să-l voteze ca mandatul să răspundă așteptărilor celor care i-au acordat votul. Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, dacă nu în discuții tête-à-tête, o voi face publică. Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui, nu-i port pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Am spus întotdeauna ce gândesc, asumându-mi riscuri personale.

ÎNTREBĂRI:

Î: A fost de comun acord plecarea?

Orban: Eu am răspuns la inițiativa președintelui, discuția a fost ieri. Am aflat pe surse, discuția nu mi s-a părut decisivă. (...) Realitatea a fost cum o spun eu. Înainte de a veni anunțul a fost împrăștiată pe surse informația că eu voi fi demis, complet unfair față de mine. Azi nu am vorbit.

Î: Au fost semnale de la PSD sau USR că sunt nemulțumiți de declarațiile dvs.?

Orban: Cred că negocierile din coaliție nu au fost afectate, am avut și eu o influență în această mediere. Eu am fost întotdeauna corect în alianța cu USR. M-am retras în favoarea Elenei Lasconi, am avut o relație cât se poate de corectă și normală cu liderii USR