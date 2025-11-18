”În coaliție, am discutat variantele, după întâlnirea de săptămâna trecută cu magistrații la Cotroceni, care sunt variantele. Și toată lumea este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare, azi, mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână noi trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare și, pe fond, toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea venitului, salariului, cum ar veni, vorbim de cuantumul pensiei. Și la perioada de tranziție, eu aș accepta o prelungire a perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Până la urmă, dacă e să căutăm un compromis, eu cred că din partea noastră, din partea coaliției, din partea arcului guvernamental, este o posibilitate de a arăta că, din punctul nostru de vedere, pacea socială și guvernarea justă și dreaptă este lucrul cel mai important. Astăzi, probabil că premierul va mai discuta și cu președintele, să vedem ce s-a mai întâmplat de săptămâna trecută, dacă au mai fost discuții, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul la CSM spre avizare”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a subliniat că ”important să ajungem la vârsta de 65 de ani, cu 35 de ani vechime în muncă”.

”Au fost discuții lungi despre cât de mult sunt încărcați judecătorii cu dosare, cu aspecte extrem de importante, (...) dar important este cel puțin acest moment să trecem cu acest proiect prin Parlament și la Curtea Constituțională. (...) E inacceptabil să vezi un pensionar la 48 de ani”, a adăugat Kelemen Hunor.

Potrivit președintelui UDMR, ”în societate, așteptarea este pentru o guvernare mai dreaptă. Și trebuie să urmeze și alții.

Aici, magistrații au avut dreptate, pentru că ne-au reproșat că am început cu ei”.

Întrebat cine urmează, Kelemen Hunor a răspuns: ”Urmează zona militară, fiindcă și acolo există vârsta de pensionare mult mai redusă și pensiile de serviciu mult mai mari. Deci noi nu putem ocoli, fiindcă dacă vreau să fiu drept față de magistrați, atunci trebuie să recunosc că, din tot ce înseamnă pensiile speciale, ei au o valoare în procent de 8,9%, cu grefierii, cu Curtea Constituțională, cu Curtea de Conturi se ajunge la nouă și ceva la sută, deci sub 10%. Marea majoritate, ca și volum al pensiilor de serviciu, ca să nu folosesc termenul de pensie specială, este în zona militară, jandarmi, Poliție, Armată, SRI și așa mai departe. Și acolo trebuie găsită o soluție și aici magistrații au dreptate că trebuie discutată și acea zonă. Și acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme”.