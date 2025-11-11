Întrebat direct dacă alegerile din București pot duce la o ruptură a coaliției, Kelemen Hunor a răspuns fără ezitare: „Se poate, sigur.” Liderul UDMR a atras atenția asupra faptului că în cursa electorală există trei candidați puternici din partea coaliției – Ciucu, Băluță și Drulă – alături de alți sateliți.

„Vă dați seama, acolo sunt din coaliție trei candidați... Doar unul va câștiga. Dintre Ciucu, Băluță și Drulă, doar unul va câștiga. Ceilalți vor fi perdanți cu partide, cu tot. Și asta înseamnă că vor fi niște probleme, tensiuni,” a explicat Hunor.

El a menționat că atacurile anticipate din campanie vor agrava situația, dar a refuzat să numească un favorit, deoarece nu votează în București. Kelemen Hunor și-a încheiat analiza lansând o torpilă finală: „Nu știu dacă se va rupe (coaliția n.n.), eu sper că nu, dar vor fi urmări. Să nu piardă toți trei, că atunci e și mai rău”, făcând aluzie la riscul ca un candidat din afara coaliției să câștige Primăria Capitalei.