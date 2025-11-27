Ingrediente pentru aproximativ 10–15 sarmale:

10–15 foi de varză murată (sau frunze de viță)

250 g orez cu bob lung

2 cepe mari, tocate fin

2 morcovi, rași

2 ardei grași, tăiați cubulețe

3 căței de usturoi, zdrobiți

300 ml sos de roșii

1 linguriță boia dulce

Sare, piper, cimbru uscat – după preferințe

Ulei

Mod de preparare al sarmalelor de post

Începe prin a clăti bine frunzele de varză. Dacă folosești frunze de viță, pune-le câteva minute în apă fierbinte pentru a deveni mai maleabile. Într-o tigaie încălzită cu puțin ulei, călește ceapa și usturoiul până se înmoaie și devin sticloase.

Adaugă apoi morcovii și ardeii și continuă sotarea pentru 5–7 minute, amestecând din când în când. La final, pune orezul crud și mai gătește-l 2–3 minute cât să se îmbine aromele. Transferă compoziția într-un bol, presară boiaua, sare, piper și cimbru, amestecând bine.

Așază câte o porție de umplutură pe fiecare frunză și rulează-le ferm, având grijă să împăturești marginile pentru a nu se desface. Pune sarmalele în oală, toarnă sosul de roșii și completează cu apă până sunt complet acoperite.

În mod obișnuit, sarmalele trebuie să fiarbă suficient cât frunza să se frăgezească, iar umplutura să se gătească egal.

Durata poate diferi în funcție de mărimea sarmalelor și de cantitatea de umplutură, însă de regulă acestea se fierb între 60 și 90 de minute.