Postul Adormirii Maicii Domnului sau al Sfintei Marii incepe anul acesta pe 31 iulie. Originea postului Sfintei Marii are legatura cu Sinodul III Ecumenic din 431, tinut la Efes, cand cultul Maicii Domnului a inceput sa cunoasca o dezvoltare mai mare prin recunoasterea calitatii sale de Theotokos, adica "Nascatoare de Dumnezeu". Postul Adormirii Maicii Domnului aminteste de postul pe care Fecioara Maria l-a tinut inainte de trecerea sa din aceasta lume.

Sfantul Evdochim s-a nascut in Capadocia, din parinti crestini. Ajunge ofiter in armata imperiala, in vremea imparatului iconoclast Teofil (829-842). Datorita virtutilor sale, curatie trupeasca si sufleteasca, grabnic ajutator al celor in suferinta, mult milostiv cu cei nevoiasi, a fost numit de imparat guvernator al Capadociei.

Sfantul Evdochim a trecut la cele vesnice la varsta de 33 de ani. A fost ingropat in Capadocia, iar moastele sale au fost mutate la Constantinopol.

Tot in aceasta zi, serbam:

- Inaintepraznuirea scoaterii Sfintei Cruci;

- Sfintirea Bisericii Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, din Vlaherne;

- Sfantul Iosif din Arimateea;

- Sfintii doisprezece mucenici romani

sursa: crestinortodox.ro