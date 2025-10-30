Sfinții Zenovie și Zenovia

Sfintii Zenovie si Zenovia au vietuit in timpul imparatului Diocletian (284-305). S-au nascut in cetatea Egeea din Cilicia.

Au mostenit de la parinti nu doar o avere uriasa, ci si credinta in Hristos. Ravnind dupa dragostea Domnului si-au impartit toata averea saracilor. Datorita vietii virtuoase, Zenovie a fost ales episcop al cetatii Egeea. Dumnezeu i-a daruit lui Zenovie pentru lepadarea grijii lumesti, puterea de a vindeca toata boala si neputinta din popor.

In timpul persecutiei impotriva crestinilor, Zenovie a fost arestat si dus inaintea Prefectului Lysias care i-a spus: "Ai de ales una din doua: ori viata, ori moartea; insa viata o vei avea daca vei aduce jertfa zeilor nostri". La acestea Sfantul Zenovie a zis: "Viata fara Hristos moarte este, cata veme moartea pentru El inseamna viata, nicidecum moarte".

In timp ce era supus chinurilor, a venit in fata judecatorului Zenovia, sora sa. Aceasta a spus ca doreste sa bea si ea paharul pe care il bea fratele ei, ca sa dobandeasca si ea cununa vietii. Au fost aruncati impreuna in foc si in pacarura clocotita, iar in cele din urma decapitate cu sabia.



Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintei Mucenite Melitina;

- Sfantului Marcian, episcopul Siracuzei, ucenicul Sfantul Apostol Petru;

- Sfintilor Mucenici Alexandru, Cronion, Iulian, Macarie si alti treisprezece;

- Sfintei Mucenite Eutropia;

- Sfantului Apostol Cleopa;

- Sfantului Cuvios Iosif, patriarhul Constantinopolului;

- Sfintilor Mucenici Asterie, Claudie, Neon si sora lor, Neonila;

- Sfintilor Apostoli din cei 70: Tertie, Marcu, Iust si Artema; a noua sfinti mucenici;

- Sfantului Mucenic Manuel;

- Sfantului Mucenic Dometie.