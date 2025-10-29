Cine a fost Sfânta Anastasia?

Sfanta Mucenita Anastasia a trait in vremea imparatilor pagani Deciu (249-253) si Valerian (253-260). A ramas orfana de ambii parinti la varsta de trei ani. A fost luata spre crestere de stareta unei manastiri de langa Roma, care se numea Sofia.

Sfanta Anastasia s-a facut vestita printre crestini datorita frumusetii duhovnicesti, iar printre pagani, datorita frumusetii trupesti.

Guvernatorul pagan Probus, auzind de frumusetea ei, a trimis soldati la manastirea in care aceasta vietuia, ca sa o aduca pe Anastasia inaintea lui. Adusa inaintea guvernatorului, ea si-a declarat credinta in Hristos. Guvernatorul a incercat mai intai sa o ademeneasca pe Anastasia, caci dorea sa o ia de sotie, apoi a trecut la sinistre amenintari.

Insa, mucenita a raspuns: "Gata sunt sa mor pentru Dumnezeul meu nu doar o data, ci si de sute de ori, de este cu putinta." Monahia Anastasia a fost supusa multor chinuri: i s-au taiat sanii si limba, iar in cele din urma a fost omorata prin decapitare in afara cetatii.

In Manastirea Grigoriu se pastrează gambele, talpa stanga, mana dreapta a moastelor Sfintei Anastasia Romana.

Numele Anastasia inseamna inviere.



Troparul Sfintei Cuvioase Muceniţe Anastasia Romana

Glasul 4

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Anastasia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul Sfintei Cuvioase Muceniţe Anastasia Romana

Glasul 3

Fecioara astăzi...

Cu apele fecioriei curăţindu-te, cuvioasă, cu sângele muceniciei încununându-te, Sfântă Muceniţă Anastasia, dai celor ce sunt în nevoi tămăduiri de boli şi mântuire celor ce se apropie către tine din inimă; că tărie ţi-a dat ţie Hristos, Mirele tău, Cel Ce izvorăşte har pururea curgător.

sursa: crestinortodox.ro