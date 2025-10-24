Cine a fost Sfântul Areta

Sfantul Mare Mucenic Areta a fost eparhul cetatii Nagran din sudul Arabiei in timpul imparatului Iustin (sec. V). A dobandit moarte muceniceasca, in anul 523, impreuna cu alti patru mii de crestini, preoti, monahi, monahii, barbati, femei si copii, cand paganul Dunan a pornit razboi impotriva acestei cetati. Sinaxarul aminteste faptul ca desi Areta era atat de inaintat in varsta incat nici nu putea umbla, acesta a intarit prin cuvant pe cetatenii cetatii in credinta in Hristos.

Prin lingusiri si promisiuni mincinoase, Dunan a reusit sa intre in cetatea Negran din nordul Yemenului, condusa de Areta. Soldatii acestuia dupa ce au intrat in cetate, au jefuit-o si au aruncat in foc moastele Sfantului Episcop Pavel. Dupa aceste fapte, Dunan a poruncit sa fie arsi de vii toti preotii, clericii, monahii si monahiile din cetate.

Tropar Glasul 1

Pentru durerile Sfintilor, care pentru Tine au patimit, fii Mi­lostiv Doamne si toate durerile noastre le vindeca, Iubitorule de oameni, rugamu-ne Tie.

Tot astazi facem pomenirea:

Sfintei Mucenite Sebastiana;

- Sfintilor Marcu, Sotirih si Valentin;

- Sfantului Acachie;

- Sfantului Mucenic Nerdon;

- Sfantului Proclu, Patriarhul Constantinopolului;

Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Marchian si Martirie.

Sursa: CrestinOrtodox.ro