Cine a fost Sfântul Areta
Sfantul Mare Mucenic Areta a fost eparhul cetatii Nagran din sudul Arabiei in timpul imparatului Iustin (sec. V). A dobandit moarte muceniceasca, in anul 523, impreuna cu alti patru mii de crestini, preoti, monahi, monahii, barbati, femei si copii, cand paganul Dunan a pornit razboi impotriva acestei cetati. Sinaxarul aminteste faptul ca desi Areta era atat de inaintat in varsta incat nici nu putea umbla, acesta a intarit prin cuvant pe cetatenii cetatii in credinta in Hristos.
Prin lingusiri si promisiuni mincinoase, Dunan a reusit sa intre in cetatea Negran din nordul Yemenului, condusa de Areta. Soldatii acestuia dupa ce au intrat in cetate, au jefuit-o si au aruncat in foc moastele Sfantului Episcop Pavel. Dupa aceste fapte, Dunan a poruncit sa fie arsi de vii toti preotii, clericii, monahii si monahiile din cetate.
Tropar Glasul 1
Pentru durerile Sfintilor, care pentru Tine au patimit, fii Milostiv Doamne si toate durerile noastre le vindeca, Iubitorule de oameni, rugamu-ne Tie.
Tot astazi facem pomenirea:
Sfintei Mucenite Sebastiana;
- Sfintilor Marcu, Sotirih si Valentin;
- Sfantului Acachie;
- Sfantului Mucenic Nerdon;
- Sfantului Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
Maine, facem pomenirea Sfintilor Mucenici Marchian si Martirie.
