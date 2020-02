Sărbătoare importantă pe 24 februarie. Ce tradiții să respecți în această zi

Calendar ortodox 24 februarie. Uciderea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul este arătată de Sfânta Evanghelie aşa cum s-a înfăptuit, din porunca regelui Irod Antipa.

Calendar ortodox 24 februarie. Uciderea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Legenda Sf. Ioan

Din Sfanta Evanghelie cunoastem ca Irod, la un ospat prilejuit de sarbatorirea zilei sale de nastere, a poruncit taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei.

In acea vreme, Sfantul Ioan era intemnitat in castelulul lui Irod de la Maherus. Ioan il mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era sotia fratelui sau. In ura ei de moarte, Irodiada a sfatuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase si placuse oaspetilor si indeosebi lui Irod, sa ceara de la acesta capul Botezatorului ca rasplata.

Pentru ca se temea ca Botezatorul ar putea invia daca trupul ar fi fost ingropat alaturi de cap, Irod nu a dat ucenicilor decat trupul sfantului, care a fost ingropat in Sevastia. Capul a fost ingropat de Irodiada in curtea sa, la mare adancime. Ioana a fost una din femeile mironosiţe.

Potrivit traditiei, Sfanta Ioana, femeia dregatorului lui Irod, este cea care a luat capul Sfantului Ioan Botezatorul din curtea Irodiadei si l-a ingropat la Ierusalim, in muntele Eleonului, intr-un vas de lut. Aceasta e socotita cea dintai aflare a sfantului cap. Dupa un timp, un proprietar bogat si slavit a crezut in Hristos, si lepadand pozitia sociala si toata desertaciunea acestei lumi, s-a facut monah luandu-si numele de Inochentie. Ca monah, el s-a salasluit chiar la locul unde se afla ingropat capul Botezatorului Ioan. Dorind sa-si zideasca o chilie, el a sapat adanc si a descoperit un vas de pamant in care se afla un cap, ce prin descoperire dumnezeiasca a aflat ca este al lui Ioan Botezatorul. El a cinstit cu evlavie acele sfinte moaste, apoi le-a ingropat la loc acolo unde le-a gasit. Inochentie a murit luând cu sine această taină.

După aproape 300 de ani, adică în zilele împăratului Constantin cel Mare (306-337), Sfântul Ioan Botezătorul s-a arătat la doi călugări, poruncindu-le să sape locul şi să dezgroape cinstitul său cap, aceasta fiind prima aflare a lui. Pe când călugării se întorceau cu capul proorocului într-un sac, s-au întâlnit cu un olar şi i-au dat acestuia să ducă sacul.

Pentru această stare de lenevire a celor doi călugări, Sfântul Ioan a îndemnat pe olar să fugă cu sac cu tot. Ajungând în propria casă, olarul a văzut că se învrednicea de multe binefaceri şi ştiind că acest lucru se datorează prezenţei capului Sfântului Ioan Botezătorul, a început să îl cinstească împreună cu familia sa.

Simţind că i se apropie sfârşitul, olarul a pus capul proorocului într-o raclă şi l-a dăruit surorii sale, sfătuind-o să-l cinstească şi să nu-l deschidă până când însuşi sfântul îi va porunci. În acest fel, racla a ajuns din mână în mână în grija unui monah pe nume Eustatiu. Acesta trăia într-o peşteră din apropierea oraşului Emesa din Siria. Deşi monahul Eustatiu era arian, la peştera lui se făceau minuni, datorită sfântului cap. Eustatiu a fost izgonit din peşteră şi trimis în exil. În peştera lui au intrat ulterior nişte monahi credincioşi, care mai târziu au zidit în apropiere o mănăstire.

În anul 452, arhimandritul Marcel, stareţul acelei mănăstiri, a aflat capul sfântului în chip minunat, văzând foc mare la peştera de lângă oraşul Emesa în timpul cântării psalmilor, aceasta fiind cea de-a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul Domnului. În anul 850, cinstitul cap a fost aflat pentru a treia oară în chip minunat, patriarhul Ignatie ducându-l în Constantinopol.

Ce tradiții trebuie să respecți cu sfințenie pe 24 februarie

Calendar ortodox 24 februarie. Tradiții, obiceiuri și superstiții de Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul

În calendarul creștin ortodox, pe 24 februarie este cruce cu negru și se ține post.

Din 24 februarie, tinerii ies la câmp și încep să încingă hore și nu lucrează, credința fiind aceea că asta va alunga păsările din obiceiul de a le mânga grânele.

Se mai crede că dacă pe 24 februarie mai găsim încă zapadă netopită, fetele și nevestele tinere trebuie să își facă rezerve de apă, cu care să se spele la ocazia unor sărbători importante din an.

Se mai spune că dacă în ziua de 24 februarie plouă, acesta este semn de primavara timpurie. In unele zone, se mai considera ca daca va ploua de Intaia si a doua aflare a capului Sfantului Ioan Botezatorul, atunci primavara va fi frumoasa.

De asemenea, in traditia romaneasca, pe 24 februarie se sărbătorește Dragobetele. Sărbătoarea populară Dragobetele marchează începutul ceputul primaverii. Data de 24 februarie nu este intamplator aleasa, ea înseamnă începutul anului agricol.