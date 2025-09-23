Sărbătoare 23 septembrie. Zamislirea Sfântului Ioan Botezatorul: zi mare prentru credincioși

Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, in timp ce slujea la templu, ca sotia sa Elisabeta, inaintata in varsta, va naste un fiu care se va numi Ioan. Nasterea lui Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus. Zaharia, fiind inaintat in varsta, s-a indoit de cuvintele Arhanghelului Gavriil. Din acest motiv a ramas mut pana la punerea numelui fiului sau.

Prin ingerii Lui, Dumnezeu a vestit nasterea lui Isaac varstnicei Sara, nasterea lui Samson femeii sterpe a lui Manoe si a lui loan, parintilor varstnici Zaharia si Elisabeta. Sfantul Nicolae Velimirovici spune "Daca dorim sa stim cum se pot naste copii din parinti sterpi si varstnici, sa nu mergem sa-i intrebam pe oameni, caci nu vor avea ce sa ne spuna. Faptele despre care se intreaba sunt mai presus de stiinta naturala. Mai curand sa mergem sa privim la puterea lui Dumnezeu care le-a facut pe toate din nimic, care nu a avut nevoie de parinti tineri sau varstnici ca sa-l faca pe Adam. Decat sa fim curiosi, mai bine sa dam slava lui Dumnezeu care ne-a descoperit puterea Sa noua pacatosilor".

Imagine

Biserica i-a inchinat lui Ioan sase sarbatori: zamislirea lui - 23 septembrie; nasterea - 24 iunie; soborul lui - 7 ianuarie; taierea capului - 29 august; prima si a doua aflare a capului - 24 februarie; a treia aflare a capului sau - 25 mai.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:
- Sfintilor Mucenici Andrei, Ioan, Petru si Antonie;
- Sfintei Mucenite Raida, fecioara (†308);
- Sfintelor Cuvioase femei Xantipa si Polixenia;
- Sfantului Mucenic Nicolae Pantopolitul;
- Sfantului Mucenic Ioan din Conita.

Maine, facem pomenirea Sfintei Mucenite Tecla.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

 