Sărbătoare 2 aprilie. Cine este Sfântul pomenit astăzi? Ce spun cărțile sfinte

Pe data de 2 aprilie se face pomenirea Sfântului Cuvios Tit. Este cruce neagră în calendar.

Cuviosul Tit a vietuit in timpul luptei impotriva sfintelor icoane (sec. IX). Sfantul Tit s-a calugarit de tanar si a dobandit doua mari virtuti: smerenia si ascultarea. In vremurile prigoanelor impotriva sfinelor icoane si a cinstitorilor lor, Cuviosul Tit a stat tare si neclintit ca un adevarat Stalp al Ortodoxiei si al Bisericii lui Hristos.

Pentru marea sa dragoste, smerenie si curatie, Dumnezeu i-a daruit darul facerii de minuni, atat in timpul vietii, cat si dupa trecerea sa la cele vesnice. Sfantul Cuvios Tit a adormit cu pace in veacul al noualea.

Troparul Sfantului Cuvios Tit

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Tit, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

Tot astazi, facem pomenirea:



- Sfintilor mucenici si frati Amfian si Edesie;

- Sfantului Mucenic Policarp;

- Sfantului Grigorie din Nicomidia.

Maine, facem pomenirea Sfantului Cuvios Nichita Marturisitorul.

Calendar Ortodox

