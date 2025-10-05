Concret, săptămâna viitoare, mai-marii Coaliției vor lua o decizie finală în privința reformării administrației publice.

De altfel, vineri, la 100 de zile de la preluarea mandatului de premier, Ilie Bolojan a precizat că discuția a fost, practic, tranșată și că urmează să fie aprobată forma finală.

Conform anunțului făcut de premierul României, ar mai fi de discutat doar forma reformei ar urma să fie definitivată.

El a precizat că săptămâna viitoare „vom avea o decizie finală” pe subiectul administrației publice.

„Pe administrație lucrurile sunt, practic, rezolvate. Eu sper că, în afară de discuția legată de cuantumul de reducere - pe care toți colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat -, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală”, a spus Bolojan.

Totodată, el a completat: „Cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care țin de administrația centrală - care și ea trebuie să intre în acest pachet - și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât, în această lună, să-l putem adopta”.

Bolojan, despre tăierile pregătite: „Nu procentele sunt o problemă”

În ceea ce privește subiectul tăierilor pregătite în administrația centrală și că acum se vorbește despre un procent de 10%, Bolojan a subliniat că „nu procentele sunt o problemă, ci un calcul corect al posturilor este problema”.

Unele instituții ar putea fi desființate

El a mai spus că s-ar putea ajunge ca anumite instituții să fie desființate.

„Pot fi instituții în care s-ar putea să constați că n-ai nevoie de instituție, că poate nu-și justifică activitatea anumite paralelisme, agenții, autorități, pot fi situații în care numărul de posturi poate este deficitar sau pot fi situații în care numărul de posturi este excedentar și v-am spus, am făcut o analiză, știți datele de la Cancelarie, de exemplu, sau de la Protecția Consumatorilor, unde reducerile sunt între 20 și 40%. Deci, nu procentele sunt problema, ci calculul corect, în așa fel încât să avem o instituție eficientă”, a punctat liderul Executivului.

O altă temă fierbinte: alegerile pentru Primăria Capitalei

Tot în cursul săptămânii viitoare s-ar putea lua o decizie în privința organizării alegerilor pentru Primăria Municipiului București.

Întrebat vineri dacă săptămâna viitoare pregătește o hotărâre de guvern referitoare la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a spus că „dacă se va decide această situație, se va da”.

Șeful Guvernului a punctat că așteaptă să se ajungă la un consens în Coaliție pe acest subiect.

Bolojan, despre data alegerilor: „Dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul”

„Chiar dacă eu personal consider că alegerile ar trebui organizate cât mai repede, în așa fel încât să fim în spiritul legii și să avem un primar cu un mandat stabil în Capitală, (...), dar aici v-am spus, e o problemă de realitate politică și dacă nu se va ajunge la un acord, a forța lucrurile n-ar face decât să tensioneze și mai mult situația din coaliție, ceea ce nu cred că ar fi bine”, a afirmat Bolojan.

Totuși, în cadrul unui interviu, Ilie Bolojan a avertizat că „dacă nu se decide cel târziu săptămâna viitoare, nu se mai poate ține votul. În această toamnă există un interval minim de 35 de zile între momentul anunțării și data alegerilor, iar nu cred că putem intra în luna decembrie cu scrutin în Capitală”.