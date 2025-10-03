PRINCIPALELE DECLARAȚII:

Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare, iar până acum am luat măsurile care erau absolut necesare pentru recâștigarea credibilității financiare a României.

Am evitat, practic, intrarea în incapacitate de plată, pe fondul deficitelor de 9% și al cheltuielilor supradimensionate cu peste 30 de miliarde de euro.

Agențiile de rating au confirmat că am făcut ceea ce era necesar.

Nu a fost, practic, o austeritate ceea ce s-a făcut, ci au fost niște măsuri de responsabilitate care trebuiau puse în practică.

Sper ca măsurile din Pachetul 2 să fie validate de CCR

Prin măsurile care au fost adoptate, investițiile prin PNRR sunt continuate în mare parte, iar cele care sunt finanțate prin bugete naționale au fost prioritizate sau urmează să fie finanțate doar cu cofinanțarea autorităților locale. Eram în situația de suspendare a fondurilor europene și nu numai că am evitat acest scenariu, dar am renegociat jaloanele din PNRR, astfel încât să nu se piardă finanțările.

Programul de Apărare, SAFE – am negociat o sumă importantă pentru România, pentru a putea asigura cheltuielile de apărare și asigurarea unor investiții importante în infrastructură.

Am pregătit pachetul pentru reforma în administrația locală, care nu este definitivat, dar trebuie adoptat pentru a avea o administrație mai eficientă și care preia de la guvern anumite competențe.

Reducerea cheltuielilor de funcționare e un element care nu poate fi scos din capitolul de reformă.

CE TREBUIE FĂCUT

Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita: încasarea veniturilor și limitarea și reducerea cheltuielilor de funcționare.

Doar așa vom avea bugete echilibrate și vom putea finanța investițiile.

Degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. E nevoie să finalizăm digitalizarea ANAF și a Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că plățile de transfer permit plata unor impozite serioase în România și să combatem munca la negru.

Reforma administrației publice centrale și locale e o necesitate și o urgență. Nu mai putem suporta costurile pe care azi le achităm.

O reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor este o necesitate. Sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare. E nevoie ca sumele repartizate să fie direct proporționale cu gradul de încasare a impozitelor locale.

Industria cărbunelui: ori restructurare, ori închiderea Văii Jiului

Strategia pe cărbune este un lucru pe care trebuie să-l inchidem în perioada imediat următoare, pentru că nu am închis jalonul de decarbonizare.

Aici nu avem decât două direcții strategicce sau încercăm să susținem mai mult timp producția de cărbune în Valea Jiului, dar asta înseamnă o restructurare totală a CE Oltenia, astfel încât să nu mai fie căpușată și să acordăm miliarde de lei anual pentru ca lucrurile să funcționeze, sau să renunțăm la producția pe cărbune. Eu personal susțin pentru prima variantă, dar nu mai putem continua astfel.

Un element important este atragerea investițiilor străine. Dacă România s-a dezvoltat, acest lucru s-a datorat nu doar companiilor din România, ci și investițiilor străine. Avem foarte multe zone în care importăm o bună parte din produse, peste 90% la medicamente.

Un sistem de taxe și impozite care nu descurajează: impozitul pe cifra de afaceri trebuie reanalizat, pentru a-i penaliza pe cei care abuzează de prețuri de transfer, dar să nu penalizăm investițiile, pentru că îi descurajăm să vină în România.

ÎNTREBĂRI:

Tarifele mult pea mari la energie

Formule de sprijin trebuie date la cei care au absolut nevoie, pentru scăderea prețului energiei. Trebuie să avem mai multă producție, capacitate de stocare mai mare, o piață funcțională și să ne asigurăm că cei care acționează în domeniu acționează corect.