Iarba de grau are o istorie de peste 5.000 de ani, fiind folosita de vechii egipteni care au descoperit ca ii mentine sanatosi si le ofera vitalitate.

In lumea civilizata, consumul graului tanar a inceput mult mai tarziu, in jurul anilor 1930, in urma rezultatelor obtinute in cadrul unor experimente pentru a populariza planta.

Beneficiile sucului din iarba de grau

1. Clorofila se poate extrage din multe plante, insa iarba de grau este superioara, deoarece s-a descoperit ca aceasta contine peste 100 de elemente de care omul are nevoie, scrie frunza-verde.ro. Daca este crescuta in pamant bun, fara chimicale, absoarbe 92 din cele 102 minerale aflate in pamant.

2. Este un puternic detoxifiant al ficatului. Enzimele si amino acizii prezenti in sucul de grau ne pot proteja de carginogene mai mult decat orice medicament aflat in lume. Intaresc celulele, detoxifica ficatul si cursul sangelui, neutralizeaza chimic orice mediu poluant din corpul nostru intalnit in calea lui.

3. Lupta impotriva tumorilor si neutralizeaza tumorile.

4. Transforma corpul nostru intr-un mediu alcalin, in care boala nu se poate dezvolta. Abudenta de minerale alcaline elimina mediul foarte acid din corpul nostru.

5. Contine toate mineralele de care omul are nevoie si vitamine, A, complexul de vit. B, C, E and K.

6. Reduce presiunea arteriala, dilatand in tranzitul lui caile prin care sangele circula.

7. Stimuleaza glanda tiroida controland obezitatea si tot ce tine de functia acestei glande.