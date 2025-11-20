Potrivit AEP, sunt permise doar anumite tipuri de materiale și activități de propagandă: afișe electorale, materiale audio și video difuzate de mass-media în condițiile legii, publicitate în presa scrisă, materiale online, broșuri, pliante și alte tipărituri similare. Toate materialele publicitare politice trebuie etichetate conform Regulamentului (UE) 2024/900, respectând modelele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410.

Înainte de începerea campaniei, competitorii au obligația să înlăture materialele de propagandă care nu respectă legislația.

Interdicții clare

AEP reamintește că sunt interzise mesajele discriminatorii, cele care incită la ură sau intoleranță, precum și orice forme de defăimare religioasă sau etnică. De asemenea, legea interzice utilizarea vehiculelor inscripționate cu sloganuri sau imagini ale candidaților, difuzarea de materiale audio în mers sau staționar, organizarea de spectacole, serbări sau focuri de artificii.

Nu sunt permise bannerele, mesh-urile, corturile publicitare, panourile mobile, steagurile, ecranele luminoase sau alte structuri de publicitate autoportante.

Localitățile unde se votează pe 7 decembrie

Pe lângă bătălia pentru Capitală, alegeri locale parțiale vor avea loc pe 7 decembrie pentru funcția de primar în mai multe localități din țară:

comuna Remetea (Bihor)

comuna Mihai Eminescu (Botoșani)

comuna Marga (Caraș-Severin)

comunele Dobromir și Lumina (Constanța)

orașul Găești (Dâmbovița)

comuna Sopot (Dolj)

comuna Valea Ciorii (Ialomița)

comuna Vânători (Iași)

comunele Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș)

comuna Cârța (Sibiu)

În aceeași zi, vor fi organizate alegeri parțiale și pentru Primăria Capitalei și pentru Consiliul Județean Buzău.

AEP a desemnat prin tragere la sorți președinții birourilor electorale pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie