Conform legislației în vigoare, președinții și locțiitorii sunt aleși din corpul experților electorali, persoane cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, respectând criteriile de apropiere geografică față de sediul secției de votare și criteriile privind studiile absolvite.

Prioritate au absolvenții de studii juridice, urmați de cei cu alte studii universitare de licență. Această desemnare trebuie realizată cu cel puțin cinci zile înaintea alegerilor.

Rezultatele tragerii la sorți sunt consemnate în procese-verbale și publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente și la sediile birourilor electorale județene și de circumscripție.

Corpul experților electorali este o evidență permanentă gestionată de AEP, care conține persoanele eligibile pentru aceste funcții.

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 vor avea loc în mai multe localități din țară, inclusiv comune din județele Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ialomița, Iași, Maramureș, Sibiu, dar și pentru Primăria Capitalei și șefia Consiliului Județean Buzău. Aceste alegeri vor desemna noi primari și administratori locali în localitățile afectate.

