Ciprian Ciucu vrea să transforme centrul Capitalei, noi promisiuni. ”Bulevardul Magheru nu are viață economică și civică”

Ciprian Ciucu a descoperit Bulevardul Magheru și vrea să-l transforme într-o zonă verde. Deși artera care traversează capitala e plină de clădiri cu bulină roșie, candidatul PNL spune că va veni cu un plan nou, care va transforma total zona. 

”Suntem pe Bulevardul Magheru, cel mai important bulevard din București, deci cel mai tranzitat. 

Din păcate, datorită modului în care a fost gândit acest bulevad în trecut, a devenit un tunel, în sesnul că este dedicat exclusiv tranzitului. 

Are foarte multe benzi și nu are o viață economică, o viață civică, astfel încât să ne creeze o stare de bine. 

Este nevoie de un PUZ de regenerare urbană, este nevoie de o nouă viziune, este nevoie de mai mult verde pe Bulevardul Magheru”, a declarat primarul Sectorului 6. 