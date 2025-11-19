”Suntem pe Bulevardul Magheru, cel mai important bulevard din București, deci cel mai tranzitat.

Din păcate, datorită modului în care a fost gândit acest bulevad în trecut, a devenit un tunel, în sesnul că este dedicat exclusiv tranzitului.

Are foarte multe benzi și nu are o viață economică, o viață civică, astfel încât să ne creeze o stare de bine.

Este nevoie de un PUZ de regenerare urbană, este nevoie de o nouă viziune, este nevoie de mai mult verde pe Bulevardul Magheru”, a declarat primarul Sectorului 6.