”Deci în acest moment pe datele pe care le am, în acest moment, sunt desprins puțin cu în față sunt desprins împreună cu Daniel Băluță, principalul meu competitor, undeva la 25 - 26%. Unii spun că eu aș fi în față, după care, din păcate urmează doamna Alexandrescu. Deci locul trei e doamna Alexandrescu, iar Drulă este mai jos.

Totuși nu vorbim despre o candidată care să aibă vreun portofoliu în care să fi demonstrat ceva. În acest caz vorbim în special despre un sistem care și a inventat propriul antisistem pentru că doamna Alexandrescu asta reprezintă”, a declarat primarul Sectorului 6.