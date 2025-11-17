Conform rezultatelor, Ciprian Ciucu se află în frunte cu 19,2%. Ele este urmat de Daniel Băluță, primarul sectorului 4, cu 18,6%. Cătălin Drulă, candidatul USR, are 18,1% în acest sondaj. Pe locul al patrulea apare Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 17,9%. Scorurile lor sunt la numai câteva zecimi procentuale de ceilalți doi lideri.

Ciprian Ciucu - 19,2%

Daniel Băluță - 18,6%

Cătălin Drulă - 18,1%

Anca Alexandrescu - 17,9%

Ana Ciceală - 7,1%

Virgil Alexandru Zidaru ,,Makaveli" - 2,8%

Vlad Gheorghe - 2,6%

George Burcea - 0,2%

Alt candidat - 3,5%

Vot nul - 4,6%

Nu știu - 5,1%

Sondajul a fost realizat de AtlasIntel la comanda Hotnews, în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de ±2 %, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele sondajului arată că ne aflăm într-o cursă foarte strânsă pentru fotoliul de primar al Capitalei. Diferențele dintre primii patru candidați clasați sunt infime.

Ancheta AtlasIntel a fost efectuată prin metoda „recrutare digitală aleatorie” (Random Digital Recruitment). Marja de eroare este de ±2 puncte procentuale, cu un nivel de încredere de 95%. Aceasta înseamnă că sondajul urmărește un electorat probabil, adică oameni care au obiceiul să voteze și intenționează să participe la alegeri.

Luând în considerare faptul că marja de eroare este de 2 puncte procentuale, devine tot mai evident faptul că ne putem aștepta la mari răsturnări de situație la urne. Un lucru e clar: Anca Alexandrescu crește vertiginos în opțiunile bucureștenilor.

