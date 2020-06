S-a STINS o stea de la Bollywood. Actorul Sushant Singh Rajput a decedat la doar 34 de ani

"Ne doare să vă împărtăşim vestea că Sushant Singh Rajput nu se mai află printre noi", a declarat un agent de presă al starului indian într-un comunicat.



Artistul a fost găsit decedat în reşedinţa lui, duminică dimineaţă. Oamenii legii au început o anchetă în acest caz, confirmând decesul, fără însă să ofere informații suplimentare. Presa locală susține însă că actorul a fost găsit spânzurat de tavanul casei sale.



Moartea lui Sushant Singh Rajput i-a luat prin surprindere pe reprezentanții industriei de film bollywoodiene, dar și pe cei din industria sportului din India, numeroase mesaje de condoleanţe fiind publicate pe reţelele de socializare.



"E atât de şocant. Era un talent minunat. Odihneşte-te în pace, Sushant", a scris pe Twitter actorul Abhishek Bachchan.



Sushant Singh Rajput şi-a început cariera jucând în telenovele indiene şi a debutat la Bollywood în anul 2013. A jucat în 10 lungmetraje, iar cel de-al 11-lea film al său, un remake al peliculei hollywoodiene "The Fault in Out Stars", urmează să fie lansat în a doua jumătate a acestui an.



Prim-ministrul indian Narendra Modi şi-a exprimat la rândul său regretul şi şocul la aflarea veştii despre moartea actorului.



"Un strălucit tânăr actor a plecat prea devreme... Ascensiunea lui în industria de divertisment a inspirat mulţi oameni şi a lăsat în urma sa mai multe interpretări memorabile", a scris Modi pe contul său de Twitter.