S-a aflat cine e eurodeputatul prins de polițiști în timp ce participa la orgia de la Bruxelles. Demnitarul și-a dat demisia

József Szájer a admis marți că a fost unul dintre participanții la orgia sexuală organizată vinari în centrul Bruxellesului.

Acesta este căsătorit cu Tunde Hando, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii din Ungaria și în prezent judecătoare la Curtea Constituțională.

Într-o declarație pentru presa ungară citată de Euronews , Szajer susține că le-a spus polițiștilor că este europarlamentar deoarece nu avea un act de identitate asupra sa.„Nu am consumat droguri, am propus poliției să mi se facă imediat un test, dar nu nu a fost cazul. Poliția a afirmat că a fost găsită o pastilă de ecstasy. Nu era a mea, nu știu cine a adus-o și cum. Am dat poliției o declarație legată de acest lucru. Regret că am încălcat regulile de carantină, a fost iresponsabil din partea mea, îmi voi asuma sancțiunile”, a afirmat acesta.